Efeler 09 SFK ve Nazilli Belediyespor’dan ’yardım maçı’ uyarısı

Depremzedeler yararına dostluk maçı oynayacak olan Efeler 09 SFK ve Eşin Group Nazilli Belediyespor, müsabaka öncesi ortak açıklama yaparak futbolseverleri uyardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor ve TFF 3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 26 Şubat Pazar günü Adnan Menderes Stadyumu’ndaki dostluk maçında karşılaşacak. Müsabaka öncesi kulüpler maça gelecek olan futbolseverlere ’yardım maçı’ uyarısında bulundu. Kulüplerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Unutulmamalıdır ki bu bir yardım maçıdır. Kulüp başkanları ve yöneticiler dahil hiç kimse biletsiz maça alınmayacaktır. Protokol tribünü için girişten ayrıca 200 TL ücret alınacaktır. Herkes maçı hep birlikte omuz omuza izleyecektir. Herhangi bir tezahürat asla yapılmayacaktır. Atılar, bereler ve oyuncaklar depremzede çocuklarımıza gönderilecektir. Dakikalar 04.17’yi gösterdiğinde atkılarımızı ve berelerimizi sahaya atacağız. Yardım maçı Youtube sayfasından naklen yayınlanacaktır. Tüm ülkemize örnek bir davranış sergilemek için seyircilerimize önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.