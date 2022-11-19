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Efeler 09 SFK deplasmanda berabere kaldı
TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadelen eden Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Siirt İl Özel İdaresi Spor ile berabere kaldı.
AYDIN 19.11.2022, 17:46
TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadelen eden Efeler 09 SFK deplasmanda karşılaştığı Siirt İl Özel İdaresi Spor ile berabere kaldı.
Efeler 09 SFK ligin 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Siirt İl Özel İdaresi Spor ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen 90 dakika sonunda müsabakadan gol sesi yükselmedi. Yeşil beyazlı ekip aldığı bu sonuçla puanını 16’ya yükseltti.