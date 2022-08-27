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Efeler 09 SFK, açılış maçından galibiyetle ayrıldı
Efeler 09 Spor Futbol Kulübü sezonun açılış maçında Yıldızspor’u 2-0 mağlup etti.
AYDIN 27.08.2022, 19:19
Efeler 09 Spor Futbol Kulübü sezonun açılış maçında Yıldızspor’u 2-0 mağlup etti.
TFF 3.Lig 3.Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezonun açılış maçında Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Aydın Yıldızspor ile karşılaştı. Adnan Menderes Stadı’nda oynanan mücadelede yeşil beyazlı ekip, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu.
Takıma galibiyeti getiren golleri; 25.dakikada Umut Kaya’nın asistinde Mahmut Emin Kabul ve 54.dakikada Mahmut Emin Kabul’un asistinde İshak Kurt kaydetti.
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