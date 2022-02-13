Efeler 09 SFK: 2 - Aydın Yıldızspor: 0

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Bölge 3.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 11.Hafta maçında Aydın Yıldızspor ile karşılaştı. Adnan Menderes Stadı’nda 55 gün sonra seyirciyle buluşan yeşil beyazlılar, rakibini 2-0’lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan Efeler 09 SFK, 23.dakikada Sabutay Alper Bayülken’in savunma arkasına attığı uzun topla buluşan Süleyman Çelik’in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 33.dakikada Gökhan Demir’in ceza sahası içine kestiği kavisli ortayı güzel bir vuruşla tamamlayan İshak Kurt, takımını ikinci golünü kaydetti: 2-0. İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan yeşil beyazlı ekip, ikinci yarıda bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve mücadele 2-0’lık skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 29 yaparak liderliğini sürdüren Efeler 09, namağlup serisini de devam etti.