Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Adnan Menderes Bulvarı Menderes Park’ta ikincisini hizmete açtığı Efe Bakkal vatandaşların uğrak noktası oldu.

Efeler Belediyesi’nin yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenen enginardan şevketibostana kadar çeşitli yerli tarım ürünleri ve Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilerin ürettiği çok sayıda ürün Efe Bakkal raflarında vatandaşların tüketimine sunuluyor. Başkan Atay’ın ilkini Girne Mahallesi’nde hizmete açtığı ve yoğun ilgi sebebiyle ikincisini hayata geçirdiği Efe Bakkallardan alışveriş yapan vatandaşlar, bu hizmetinden dolayı Başkan Atay’a teşekkür etti. Hem kadın istihdamına sağladığı destek, kadınların ekonomik özgürlüğü için yaptığı projeler hem de yerli tarım ürünlerini vatandaşlarla buluşturması nedeniyle Efeler halkının takdirini toplayan Başkan Atay, Efe Bakkalların sayısını artıracağını müjdeledi.