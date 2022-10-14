EFAK’ tan öğrencilere deprem eğitimi

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü çerçevesinde deprem eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sürdürdüğü sosyal belediyecilik çalışmaları ile de dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla, EFAK ekipleri AFAD işbirliğinde Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrencilere deprem eğitimi verdi. Deprem öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılıp nasıl davranılması gerektiği, sınıf ve ev ortamında nerede saklanılması gerektiği hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitimde, Efeler Belediyesi tarafından belirlenen ilçedeki deprem toplanma alanlarının bilgisi de paylaşıldı.

Senaryo gereği depremde mahsur kalan öğrenciler ve öğretmenleri kurtarma ve tahliye çalışmaları canlandırıldı. Okul binasındaki öğrenciler sıralarının yanında çök-kapan-tutun pozisyonunda bekledi. Sarsıntı geçince öğrenciler, öğretmenleri tarafından yönlendirilerek bina boşaltılırken, yaralı öğrenciler sedyelerle taşınarak ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dersliklerde mahsur kalan öğrenciler ekipler tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı. Tatbikatın sonunda toplanma alanındaki öğrencilere depremde şoka girenlere karşı nasıl taşıma ve kurtarma yöntemi uygulandığı gösterildi.