Eczanede çıkan yangın ekipleri seferber etti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eczanede çıkan yangın ekipleri seferber ederken, yangın zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi, Kızılay Caddesi üzerindeki bir eczanede saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Devlet Hastanesi Acil Servis girişinin karşısında bulunan bir eczaneden yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızla müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken, eczanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Bilgisayar kasasından çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.