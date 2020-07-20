Eczacı Başkan, gazetecilerin bağışıklık sistemini böyle güçlendirmeye çalıştı

İncir üretiminde dünyanın, zeytin ve zeytinyağında ise Türkiye’nin merkezi konumundaki Germencik’te, belediye tarafından kentin yerel ürünlerinin tanıtımı, satışı ve ilçe ekonomisinin kalkınması amacıyla kurulan İNYA markasının ilk satış mağazası törenle açıldı. Açılışta, gazeteciler görevleri gereği sosyal mesafe kurallarını uyamayınca aynı zamanda eczacı olan Belediye Başkanı Fuat Öndeş, bağışıklık sistemini güçlendirmek için gazetecilere zeytinyağlı incir yedirdi.

Germencik Belediyesi ve 6 tarımsal kalkınma kooperatifinin işbirliği ile hayata geçirilen İNYA’nın E-87 karayolu üzerindeki tek satış mağazasının açılışında gazeteciler görevleri gereği sosyal mesafeyi uyamadı. Açılıştan sonra hemen anne sütünden sonra en faydalı yiyecek olarak bilinen Aydın incirini, bin bir derde deva sıvı olarak bilinen zeytinyağı ile yağlayıp gazetecilere yediren Başkan Öndeş, görevleri gereği risk altında olanlar pandemi süreci boyunca her gün zeytinyağlı incir tüketerek bağışıklık sistemini güçlü tutmasını istedi. Tarihten bu yana insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için zeytinyağlı incir tükettiğini belirten Öndeş, bir çok kişinin incir ve zeytinyağını besin olarak değil doğal ilaç olarak kullandığını kaydetti.