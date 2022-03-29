’Duygumun İzdüşümü’ resim sergisi açıldı

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Taliha Değer’in ‘Duygumun İzdüşümü’ isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Akrilik tekniğiyle hazırlanmış 28 eserin yer aldığı sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Ressam Taliha Değer’in ’Duygumun İzdüşümü’ isimli resim sergisi İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteyl ile kapılarını açtı. Fransa’da resim sanatı üzerine eğitim gören Değer’in akrilik tekniğiyle hazırlanmış 28 eserinin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisini aldı. Sanatçının evren ve uzay temaslı eserleri, İbramaki Sanat Galerisi’nde 3 Nisan Pazar gününe kadar görülebilecek. Kuşadası Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Taliha Değer, “Bugüne kadar gerek yurt içi gerekse de yurt dışında birçok sergi açtım. 33 yıllık sanat hayatımda 8 ödül kazandım. 53’üncü kişisel sergimi Kuşadası’nda açtığım için çok mutluyum” diye konuştu.