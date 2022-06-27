Duyarlı gençler projelerini Başkan Özcan ile paylaştı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sosyal Hizmet Bölümü mezunları İbrahim Halil Dinçarslan, Birkan Günel, Alican Ağtaş albinizmli bireyleri konu alan farkındalık projelerini Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile paylaştı.

Pandemi döneminde projeye başladıklarını ve 1 yıllık sürecin ardından çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Birkan Günel; “Albinizmli bireyler, çok çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Albinizmli olmalarından kaynaklı akran zorbalığına, dışlanmaya, vücutlarında melanin pigmentinin az olmasından ya da olmamasından güneş ışığına direk çıkamamaktadırlar. Bizler de bu ve benzeri sıkıntıları daha çok insana duyurmak ve hissettiklerini aktarmaları için Albinizmin Farkında mısınız? Adında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteği ile bir kitap ortaya çıkardık. Kitabımızda 20’den fazla ülkeden 43 farklı kişinin hikayesinden bahsettik. Kişilerin kendi otobiyografilerini anlattığı bir derleme kitap ortaya koyduk” dedi.

Projelerini Başkan Özcan’a anlattıklarını ve akabinde davet edildiklerini belirten Günel; “Belediye Başkanımıza ilgi alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kitabımızı büyük bir merakla inceledi. Projemizi heyecanla karşıladı. Burada olmaktan mutluyuz” sözlerini kaydetti.

Albinizmli bireylerin hayat hikayelerini konu alan kitapları ile gençlerin büyük bir duyarlılık örneği sergilediklerini belirten Başkan Özcan; “Kıymetli çalışmalarından dolayı evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin artırılması ve desteklenmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.