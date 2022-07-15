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Durduk yere oyun parkına zarar verdiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir çocuk parkına gelen 3 genç, oyun alanına zarar verip gitti. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gençlere tepki çığ gibi büyüdü.

AYDIN 15.07.2022, 14:32
Durduk yere oyun parkına zarar verdiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir çocuk parkına gelen 3 genç, oyun alanına zarar verip gitti. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilirken, sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gençlere tepki çığ gibi büyüdü.

İlçeye bağlı Ege Mahallesi Gönülkent Sitesinin arka tarafında bulunan çocuk parkına gelen 3 gencin yaptıkları sosyal medyada yayınlandı. Bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, parka gelen gençler durduk yere anlamsızca parkın çatı kısmını kırdı. Sosyal medyada yayınlanan videoya tepkiler çığ gibi büyüdü. Çeşitli yorumlarda bulunan vatandaşlar yetkililerden yardım isteyip parka zarar veren gençlere tepki gösterdi. Olayla ilgili yetkililerin ne yapacağı merak konusu oldu.

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