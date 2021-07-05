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Dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Aydın’ın Efeler İlçesinde doğum sancıları başlayan bir annenin imdadına Aydın 112 Acil Servis ekipleri yetişti. Minik bebek dünyaya ambulansta gözlerini açtı.

AYDIN 05.07.2021, 15:59
Dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Aydın’ın Efeler İlçesinde doğum sancıları başlayan bir annenin imdadına Aydın 112 Acil Servis ekipleri yetişti. Minik bebek dünyaya ambulansta gözlerini açtı.

Kuyulu Mahallesi’nde doğum sancıları başlayan 40 haftalık hamile olan anne adayı için yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine bölgeye Efeler 500 Fatih Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda (ASHİ) görevli olan 112 ekibi yönlendirildi. Anneye ulaşarak ilk müdahaleyi yapan ekipler, anneyi ambulansla hastaneye götürmek için yola çıktı. Hastane yolunda doğum yapan anne ve bebeği Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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