Dünyaya ambulansta ’merhaba’ dedi
AYDIN’DA YAŞAYAN 9 AYLIK HAMİLE KADININ SANCILARININ ARTMASI ÜZERİNE AİLESİ TARAFINDAN ÇAĞRILAN AMBULANS İLE AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLAR HASTANESİNE SEVKİ SAĞLANIRKEN DOĞUMUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE DOĞUM AMBULANSTA GERÇEKLEŞTİ.
Aydın’da yaşayan 9 aylık hamile kadının sancılarının artması üzerine ailesi tarafından çağrılan ambulans ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesine sevki sağlanırken doğumun başlamasıyla birlikte doğum ambulansta gerçekleşti.
Hamile kadının doğumunun başlaması üzerine hastaneye seyir halinde olan ambulansta bulunan 112 personelleri Cem Yaşar, Merve Yıldız, Metin Baysan tarafından doğum gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren kadın ve bebek hastaneye ulaştırılarak yeni doğan servisine alındı. Pandemi sürecinde ambulansta dünyaya gelen bebeğin kendilerine moral verdiğini belirten ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştiren 112 ekibi “Hastayı evinden aldığımız anda doğum henüz gerçekleşmemişti. Gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra hastaneye sevkini gerçekleştirmek üzere yola çıkmıştık. Fakat yol üzerinde hastamızın ağrılarının artmasından dolayı hastamıza tekrar müdahale ettik ve doğumun yakınlaştığını fark ettiğimizde doğumu gerçekleştirmek için harekete geçtik. Ambulanstaki diğer arkadaşlarımızla hareket halindeyken doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Doğumu gerçekleştirdikten sonra anne ve bebeği hastaneye naklini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
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