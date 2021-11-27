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Dünyanın en iyi bilim adamları listesine ADÜ’den dört isim yer aldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ethem Aktürk ve Doç. Dr. Fatih Ersan, Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye girdi.

AYDIN 27.11.2021, 10:38
Dünyanın en iyi bilim adamları listesine ADÜ’den dört isim yer aldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ethem Aktürk ve Doç. Dr. Fatih Ersan, Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından hazırlanan dünyanın en iyi bilim insanlarının yer aldığı listeye girdi.

Stanford Üniversitesi’nce yayımlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinin yüzde 2’lik sıralamasında yer alan öğretim üyelerinin yapmış oldukları çalışmalar; nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanılarak sıralanıyor.

Pazarlama ve Turizm Yönetimi alanındaki bilimsel yayınlarına yapılan atıflarla ’Üretken Bilim İnsanları - Webometrics Türkiye’ listesinde bulunan, Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Yüksel, çok sayıda uluslararası bilimsel derginin hakem kurulunda yer almanın yanı sıra en iyi makale ve bildiri ödülleri sahibi. Ayrıca Yüksel, ulusal ve uluslararası bilimsel kitapları ve edebiyat alanındaki romanlarıyla yönetimsel, bilimsel ve toplumsal problemlere farklı bakış açıları ve çözümlemeler sunuyor.

Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ersan, Yoğun Madde Fiziği ve Nanoteknoloji alanında yapmış olduğu yüksek etki değerine sahip uluslararası yayınlar ve bu yayınlarına başkaları tarafından verilen atıflar dolayısıyla dahil oldu.

Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Akpınar, dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı 2021 yılına ait son listede ’yıllık etki’ kategorisine ’kentsel yeşil alanların yetişkinlerin, ergenlerin ve çocukların ruh sağlığı, beden sağlığı ve fiziksel aktiviteleri üzerine etkileri’ ile ilgili yaptığı araştırmalar ile yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesine giren öğretim üyeleri, Prof. Dr. Yüksel, Prof. Dr. Aktürk, Doç. Dr. Ersan ve Dr. Öğretim Üyesi Akpınar, kendileri ve ADÜ adına büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederlerken, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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