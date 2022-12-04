Dünya Engelliler Günü Kuşadası’nda kutlandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde ’3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Engelsiz Engelliler Derneği tarafından gerçekleştirilen kutlama programı gün boyu sürdü.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndan başlayan ve Atatürk Meydanı’nda son bulan kortej gerçekleştirildi. Kortejin ardından engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk büstüne çelenk koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla biten çelenk sunma törenine Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Engelsiz Engelliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Sıtkı Sorguç, engelli bireyleri temsil eden dernekler ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Törenin ardından kutlamalar düğün salonunda devam etti. Kutlama gösterilerine Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ve çok sayıda özel birey katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunan katılımcılar daha sonra 10. Yıl Marşı’nı coşkuyla söyledi. Kutlamalar çeşitli dans gösterileri, mini konser, tiyatro gösterileri ve etkinlikler ile sona erdi.

“Hayatın her alanında engellilere saygı gösterilmesi gerekiyor”

Düğün salonundaki kutlamaların açılış konuşmasını yapan Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Kuşadası Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Muhsin Aytekin, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü sıkıntılarımızı ve problemlerimizi anlatmak için bir güne hapsedilmeyecek kadar önemli bir gün. Toplum olarak hayatın her alanında engellilere saygı göstermek gerekir. Etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“Taşın altına elimizi koyalım"

Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ise engelli bireyler için kişisel olarak herkesin elini taşın altına koyması gerektiği söyledi. Engelli bireylerin yaşantılarında çok büyük problemlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Kaymakam Sadettin Yücel, "Elbette sorunlar var. Bu sorunların çözümleri de var. Ancak sorunların en büyük çözümü biziz. Bu anlamda engelsiz engellilere yönelik başta kişisel olarak oluşturduğumuz engellerin bitmesini ümit ve temenni ederim" diye konuştu.