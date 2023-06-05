Dünya Çevre Günü’nde Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kıyı temizliği yapıldı

Kuşadası’nda, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın sahillerinde kıyı temizliği yapıldı. Kuşadası Belediyesi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)iş birliğinde düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum örgütünün katıldığı temizlik etkinliğinde yaklaşık 4 kamyon atık toplandı.

Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda gerçekleşen temizlik çalışmasına Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ceylan Sarıgöl, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Şefi Uğur Ulaşoğlu, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı ekipleri ile Kuşadası ve Aydın’dan gelen çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi katıldı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kara ulaşımın olmadığı koy ve sahillerde yapılan temizlik sırasında özellikle Samos Adası’ndan ve deniz araçlarından atılan atıklar dikkat çekerken yatlar, gezi tekneleri, troller ve büyük balıkçı teknelerinden denize atılan, kıyı yerleşimlerinden duyarsız kişilerin bıraktığı ve Yunanistan’ın Samos Adası’ndan rüzgarla gelerek kıyıda biriken tüm çöpler toplandı. Plastik bidon, araç lastiği, pet şişe, sırt çantası ve şişme bot gibi pek çok atığın bulunduğu yaklaşık 4 kamyon çöp, tekne ile bölgeden alınıp kıyıda bekleyen ekiplere teslim edilerek atık toplama alanına götürüldü. Etkinliğin tamamlanmasının ardından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın Türkiye’nin ekolojik açıdan en hassas korunması gereken doğa alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Sürücü, bulunan atıkların hem deniz canlılarına zararını hem de deniz ekosistemine olan kötü etkisine değinirken “Dilek Yarımadası’nın kıyılarında oluşan katı atıkların bir kısmının insanlar tarafından denize atılan, bir kısmının ise Yunanistan’ın Samos Adası’ndan gelen atıklar olduğu gözlemlendi. Milli Park bir doğa harikası olup sadece bölge insanının değil, kente gelen yerli ya da yabancı misafirlerin de mutlaka uğradığı mutluluk ve huzur duyduğu, tertemiz denizine girdiği, oksijenini soluduğu bir doğal miras alanıdır. Bu doğal mirası gelecek kuşaklara taşımak için korumak ve kurallara uymak zorundayız. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi ve katılan tüm sivil toplum örgütleri kıyı temizliği etkinliği için gerekli duyarlılığı ve her zaman Milli Parka sahip çıkmak için iş birliğine hazır olduklarını göstermişlerdir. Bu nedenle tüm doğa dostlarımızı kutluyor ve teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan 22 yaşındaki cankurtaran Gülce Özdenli korunmanın önemine dikkat çekerek “Bügün Dünya Çevre Günü ve burada birçok insan çevre temizliği yapmak amacıyla bir araya geldi. Kıyılarımızdan çok sayıda plastik atık çıktığını gözlemledik. İnsanlarımızdan rica ediyorum, denizlerimize iyi bakalım. Çöplerimizi etrafa atmayalım. Elimizden geldiğince çevremizde gördüğümüz atıkları da toplayalım ve çöplere ya da geri dönüşüm kutularına atalım” dedi.