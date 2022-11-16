Aydın’ın Efeler ilçesinde tüten sobadan çıkan dumandan etkilenen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mesudiye Mahallesi 1603 sokak üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan B.D. (70) isimli yaşlı şahsın evinden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaptıkları kontrollerde dumanın evde bulunan kömür sobasının tütmesinden kaynaklandığını tespit etti. Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartılan ev sahibi B.D. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.