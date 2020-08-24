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Düğünlerdeki kamera çekimlerinden kurallara uymayanlar tespit edilecek

SÖKE İLÇE GÜVENLİK KURULU TOPLANTISI

AYDIN 24.08.2020, 13:38
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Düğünlerdeki kamera çekimlerinden kurallara uymayanlar tespit edilecek

Aydın’ın Söke ilçesinde düğün esnasında gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, düğün sonrasında da yapılan kamera çekimleri izlenerek Kovid-19 tedbirlerine uymayanlar tespit edilecek.

Söke’de ilçe güvenlik kurulu toplantısı yapıldı. Söke Ziraat Odası salonunda gerçekleşen toplantıda pandemi nedeniyle alınan tedbir ve uygulamalarla ilgili olarak bilgiler veren İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, başlayacak yeni bir uygulamanın altını çizdi.

Oluşturulan denetleme ekipleri tarafından düğünlerde denetlemelerin yapıldığını belirten İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, “Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol ediliyor. Bu anlamda ekiplerimize, Jandarma ve Emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Kurallara uymayanlar tespit edilecek”

Denetim ekiplerinin düğün yerlerinden ayrılmasından sonra kurallara uyulmadığı ile ilgili soru işaretleri oluşabildiğini ifade eden Kaymakam Zeybek; bunun önüne geçmek üzere yeni bir uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

Kaymakam Zeybek, düğün sahiplerinin rızası alınarak düğün sonrasında yapılan kamera çekimlerinin inceleneceğini ve bu görüntüler üzerinden düğün sonrasında da denetleme yapılacağını söyledi.

Kaymakam Zeybek, “Gerekli denetimleri yapıyoruz ancak düğün sonrasında da kamera çekimlerinden düğün görüntülerini inceleyip, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemi uygulayacağız. Gönül elbette insanlarımızın mutlu günlerinde böylesi bir uygulama yapmayalım. Ancak herkesin kurallara harfiyen uyması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Korona virüs (Kovid-19) en küçük boşluğu affetmiyor. Kötü sonuçların düğünlerimizde ve taziyelerimizde olmamasını arzu ediyoruz. Mahalle denetim ekiplerimizi de oluşturduk. Bu ekipler içinde yer alan muhtar, imam ve öğretmenlerimizde yetkilidir. Bunun bir otokontrolü sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“Cezalar Kesiliyor”

Hafta sonu yapılan Söke’de yapılan düğün denetlemelerinde bir kişiye 900 TL maske takmama, bir kişiye de karantina ihlali nedeniyle 3 bin 150 Lira cezai işlem uygulandığını belirten Kaymakam Soner Zeybek, Söke’de pandemi süreci ile ilgili denetlemelerin yoğun şekilde süreceğini belirtti.

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