Duayen turizmci Şinasi Hurda vefat etti

Türk turizminin duayen isimlerinden ve 59 yıldır turizme hizmet eden Şinasi Hurda sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ege Bölgesi ve Türk turizminin önemli isimlerinden Kuşadası ve İzmir’de iki otel sahibi Şinasi Hurda, sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hurda, hayatını kaybetti.

Bir döneme damgasını vuran ve halen faaliyette bulunan Tusan Oteli ile turizme yıllarca önemli katkılar sağlayan Şinasi Hurda, Ankara Üniversitesi Turizm Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1962 yılında Türkiye’nin ilk turizm tesisleri arasında yer alan Kuşadası Tusan Oteli’nde çalışmaya başlamıştı. 1964 yılında müdürlüğe yükselen Hurda, 1978 yılında Tusan Oteli şirketinin hisselerini satın almıştı. Hurda son dönemde de Özdere’de de Klaros Oteli’ni hizmete açmıştı.