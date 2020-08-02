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Duayen siyasetçi Dalan Germencik Belediye Başkanı Öndeş ile Germencik’te buluştu

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI FUAT ÖNDEŞ GERMENCİK’İN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İSİMLER ARASINDA YER ALAN ÜNLÜ SİYASETÇİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İLK BAŞKANI BEDRETTİN DALAN İLE BİR ARAYA GELDİ.

AYDIN 02.08.2020, 18:17
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Duayen siyasetçi Dalan Germencik Belediye Başkanı Öndeş ile Germencik’te buluştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Germencik’in yetiştirdiği önemli isimler arasında yer alan ünlü siyasetçi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Bedrettin Dalan ile bir araya geldi. Kurban Bayramı vesilesiyle Germencik’te bulunan Bedrettin Dalan, Belediye Başkanı Öndeş ile birlikte kendi adının verildiği Ortaklar Bedrettin Dalan Kavşağı’nı ziyaret etti. Germencik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ancak pandemi sebebiyle açılışı yapılamayan Ortaklar Bedrettin Dalan Kavşağı, Dalan’ın ziyaretiyle birlikte resmen hizmete girdi.

Modernize edilen ve yeni bir çehreye kavuşan Ortaklar eski dönel kavşağını yeni adıyla Ortaklar Bedrettin Dalan Kavşağı’na adının verilmesi sebebiyle onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Bedrettin Dalan Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti. Dalan, yapılan hizmet ve yatırımlarla ilçenin modern ve güzel bir görüntüye kavuşmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Öndeş ise Dalan’a teşrifleri için teşekkür etti.

Başkan Öndeş “Germencik’in yetiştirdiği büyük isimlerden Bedrettin başkanımız ile birlikte yapımını tamamlayarak adını verdiğimiz Ortaklar Bedrettin Dalan Kavşağını ziyaret ettik. Faaliyete aldığımız ancak pandemi sebebiyle açılışını gerçekleştiremediğimiz kavşak, kendisinin teşrifleri ile resmen açılmış bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte de Dalan’ın desteği ve katkılarıyla ilçemizde fark oluşturacak vizyoner ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için görüşme sağladık. Sağ olsun bizlere desteğinin tam olduğunu ifade etti. Kıymetli büyüğümüze iyi dilekleri ve ziyaretleri için teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.

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