Duayen isimden Nazilli Belediyesi’ne övgü dolu sözler

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bir TRT klasiği olan Hayatımız Sınav programının yapımcısı ve sunucusu Cihat Şener ile Esenköy Mahallesi’nde bir araya geldi.

TRT ekranlarında yayınlanan Hayatımız Sınav programının yapımcısı ve sunucusu 67 yaşındaki Cihat Şener, Esenköy Mahalle Muhtarı Ali Küçük’ün ev sahipliğinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile bir araya geldi.

İlçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmek için Nazilli’ye gelen Şener, ilk olarak Arpaz Kalesi’ni ziyaret etti.

Cihat Şener’in bir kuşağın hayatına büyük değer kattığını dile getiren Başkan Özcan; “Sempatik kişiliği ve eğitim alanında gençlere sağladığı motivasyon ile hepimize örnek olan sevgili hocamızı Nazillimizde ağırlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Sanata ve topluma dair ölçülü tespitleri ve dünya görüşü ile ülkemize büyük katkılar sunmuştur. Değerli hocamızın kentimize dair değerlendirmeleri önümüzdeki süreçte bizler için yol gösterici olacaktır” diye konuştu.

Arpaz Kalesi ve Sümerbank ziyaretinin ardından Nazilli Belediyesi Gençlik, Eğitim, Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezi (NAZGEM)’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Şener; “Öncelikle belediye başkanımızı ve öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Sınıfları gezme imkanım oldu. Okulumuz tertemiz ve çocuklarımız gayet keyifliler. Nazilli için çok hayırlı bir iş olmuş. Burada olmak çok güzel. Öğretmen arkadaşlarımızın hepsi iyi niyetli. Diğer belediyelerin örnek alması gereken, çok doğru bir projeye imza atılmış” ifadelerine yer verdi.