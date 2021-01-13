DSİ son 18 yılda Aydın’a 13 baraj 8 gölet yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın’a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. DSİ son 18 yılda Aydın’da 13 baraj 8 gölet inşa etti.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü oluyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır" dedi.

"268 bin 972 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor"

Aydın için sulamanın öneminin büyük olduğunu aktaran Genel Müdür Yıldız, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda inşa edilen 37 sulama tesisleri ile 526 bin 400 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Böylece Aydın topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 870 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Aydınımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 8 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 8 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 268 bin 972 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 448 milyon 486 bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Aydın zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır" diye konuştu.

Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın’da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 170 adet tesis ile 7.238.967.468 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan Yıldız, "Aydın’ımıza son 18 yılda 13 baraj ve 8 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Aydınlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Aydın’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 3 baraj ile 8 göletin yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Diğer taraftan Aydın ili ve ilçelerinde son 18 yılda 7 adet içme suyu ve arıtma tesisi yaparak, 594 bin 344 kişi için toplam 72,60 milyon m içme suyu temin ettiklerinin altını çizen Genel Müdür Yıldız, İnşaatı devam eden 1 adet içme suyu tesisini 2023 yılı sonuna kadar tamamlayarak, toplamda 235 bin 370 kişi için yılda 10,73 milyon m içme suyu temin edilecektir. Ayrıca, Aydın İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 94 adet taşkın koruma tesisi ile 113 adet yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 6 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir. Baraj ve Gölet Çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Aydın ilimizde 1 adet depolama tesisi çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yıldız, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.