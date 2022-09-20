Drone destekli denetimlerde 1 saatte 31 araç cezadan kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymayan 31 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı İHA operatörleri tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede harekete geçen ekipler Efeler’de bulunan İzmir Bulvarı Ziraatçiler Kavşağı’nda drone destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı ve kırmızı ışıkta geçme konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı.

Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan, kırmızı ışık ihlali yapan, kasksız motosiklet kullanan sürücüler, drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde 200 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 31 araca toplam 16 bin TL idari para cezası uygulandı.