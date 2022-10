Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Aydın’da bir ilki gerçekleştirerek hizmete açtığı Down Kafe, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Pınarbaşı Mesire Alanı’nın muhteşem doğasında hizmet veren Efeler Belediyesi Down Kafe’nin özel çalışanları hem sosyalleşiyor hem de özgüven kazanıyor. Açıldığı ilk günden bu yana Efeler halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Down Kafe, aynı zamanda birçok ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor. Son olarak Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri ve +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri ve üyelerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonla Down Kafe’yi ziyaret ettiler. Down Kafe’nin özel çalışanları ile palyaço ve müzikler eşliğinde oyunlar oynayan gönüllü gençler, Pınarbaşı Mesire Alanı’nın yeşil çimleri üzerinde zeybek oynamayı da ihmal etmediler.

Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sena Akar Down Kafe’ye gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili, “Öncelikle Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır. Aydın’da eğitim olanakları çok az. Tam 1050 tane çocuğumuz var Down Sendromlu. Onların sosyalleşebileceği, aktif bir hayat yaşayabileceği koşulları onlara yaratalım istedim. Bu konuda birçok isimle görüştüm, sağ olsun Mehmet Fatih Atay Başkanımız sesimizi duydu. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada bir etkinlik düzenleyerek hem kafemizi tanıtmak istedik, hem de Aydınlıların desteğini, ilgisini buraya çekmek istedik. Bu hayatta hep birlikte yaşadığımızı unutmadan, çocuklarımıza hep saygı ve sevgiyle yaklaşın lütfen” şeklinde konuştu.