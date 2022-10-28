Aydın’ın Efeler ilçesinde domates yüklü kamyonet, otomobil ile çarpıştı.

Kaza, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle 09 Y 4992 plakalı kamyonet ile plakası alınamayan bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kamyonet, şarampole yuvarlanırken, kasasında yüklü olan domatesler de etrafa dağıldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, araçlarda güvenlik kontrollerini aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.