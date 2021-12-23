Dokuz yıl hapis cezası ile aranıyordu, saklandığı dolabın içinde yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dokuz yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli polisi uzun süredir takip ettiği hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.N.’ yı Pınarbaşı Mahallesinde saklandığı evde gece yarısı operasyonu ile yakaladı. Yedi ekibin görev aldığı operasyonda şüpheli B.N önce çatıdan kaçmaya çalıştı, çatıda tedbir alan ekipleri görünce evin içinde gizli bir bölmeye saklandı. Polis evi didik didik aradı. Saklandığı dolabın içerisinde yakalanan Şüpheli B.N ile birlikte yaklaşık 10 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.