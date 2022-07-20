Doğum gününde evinde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Sedat Özen (27) isimli şahıs yakınları tarafından evinde pompalı tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Ilıcabaşı Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir apartmanda saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşadığı apartmanın önündeki alanda kendisi için düzenlenen doğum günü organizasyonunda ailesi ve yakınları ile yeni yaşını kutlayan Sedat Özen bir süre sonra evine çıktı. Kısa süre sonra silah sesi duyan yakınları, kontrol için Özen’in evine girdiklerinde genç adamı yerde kanlar içinde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Özen’in pompalı tüfekle başına ateş ederek hayatına son verdiğini belirledi. Acı haberi alan Özen’in yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni gerekli olay yerin incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.