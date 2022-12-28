Doğaseverler, Menderes’te başlatılan çalışmalardan memnun

Büyük Menderes Nehri’nin kirliliğinin olumsuz etkilerini sürekli olarak gündemde tutmaya çalışan Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan analiz ve denetleme çalışmalarının sevindirici olduğunu söyledi.

Bahattin Sürücü Söke’nin Sarıkemer Mahallesi’nde bulunan tarihi köprüde yapılan çalışmaları yakından takip ederken, “Sorumlu kuruluşların gelmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve DSİ’nin soruna el atması sevindirici” dedi. EKODOSD Başkanı kirliliğin devam edeceğinin altını çizerek köklü çözümlerin gerektiğini de vurguladı.

“Tarihi Köprü mutlaka korunmalı”

Bahattin Sürücü; “Söke regülatöründe yapılan bir çalışma var. Bariyer sistemi geliştirdiler ve başarılı oldu. Aynı bariyer sistemi Sarıkemer’de bulunan tarihi köprü öncesinde de yapılırsa, atıklar yakalanacak ve daha kolay temizlenebilecek. Devasa boyutta ağaç kütükleri ve diğer atıklar tarihe köprüye zarar veriyor. Burası birinci derecede sit ve geçmişten günümüze anıları olan bir köprü, mutlaka korunmalı” dedi.

“Bu bölge tarım ve turizmin yan yana olduğu ender bölge”

Sorunun sadece görsel kirlilik olmadığını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü “Menderes Nehri’nde su kirliliği de var. Havza boyunca bulunan birçok fabrikanın arıtmasız olarak atık sularını Menderes’e verdiğini biliyoruz. Büyük Menderes Havzası çok önemli. Tarım bölgesiyiz, aynı zamanda turizm bölgesiyiz. Tarım ve turizmin yan yana olduğu çok ender yerlerden birisi. Bu sulardan meyve ve sebze bahçelerimiz sulanıyor. Halk sağlığında olumsuz etkileri var. Havzanın en sonunda yer alan bölgede biyolojik çeşitliliği de etkiliyor. Bafa Gölü Tabiat Parkı, Büyük Menderes Deltası Milli Parkı var. Biyolojik çeşitlilik bakımında binlerce yaban hayvanı ve kuşlar bu bölgede üreme ve beslenme yapılıyor. Tek amacımız Menderes’in temiz tutulması. Bundan 50 yıl önce Menderes’in suyunun içilebilir olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kirliliğin durdurulması gerek” diye konuştu.

Sürücü, tüm vatandaşları da doğaya duyarlılık göstermeye davet etti.