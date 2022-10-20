Doğaseverler, gürültü kirliliğine dikkat çekti

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri’nde özellikle turizm kentlerinde yaşanan önemli sorunlardan olan gürültünün, fiziksel ve zihinsel olarak canlılar üzerindeki ölümcül etkileri konuşuldu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, “Dünyanın sesini biraz kısabilir misiniz lütfen” başlığı ile gürültünün, fiziksel ve zihinsel olarak canlılar üzerindeki ölümcül etkileri konuşuldu. Söyleşilerin bu haftaki konuğu ise sanatçı Çiğdem Suyolcu oldu. Özellikle turizm kentlerinde yaşanan önemli bir soruna dikkat çeken Suyolcu, gürültü kirliliğine dikkat çekti.

Gürültü kirliliğinin dayanılmaz şiddetinin her alanda ve her yerde görüldüğünü, bu sorunun hem insanların hem hayvanların ve bitkilerin bile sağlığını olumsuz etkilediğine vurgu yapan Suyolcu, insanların sağlığını etkilediği gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olan gürültü kirliliği için ilgili kurumların önlem almasını ve gerekli yaptırımların mutlaka uygulanmasını istedi.

Yüksek sesten rahatsızlık duyma sınırının herkeste farklı olduğunu, özellikle kadınların yüksek frekanslı seslere karşı daha çok etkilendiklerini ve işitme fonksiyonlarının hassaslaştığını belirten Suyolcu, gürültünün insan üzerindeki etkisinin aile içi sorunlara, normal hayatında gerginliklere, hatta kazalara bile neden olduğu, özellikle trafikte yaşanan sorunların önemli bir nedeni olduğuna dikkat çekti.

Her hafta gerçekleştirilen söyleşilerin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, söyleşi ile ilgili “Söyleşiye katılan konukların hemen hepsinin gürültüyle ilgili sorunları olduğu, yoğun trafikteki araç ve motor seslerinin, gelişigüzel çalınan klaksonların, patlak egsoz gürültülerinin, eğlence yerlerinden yüksek volümlü müziklerle uykusuz geçen gecelerin, etrafı savaş alanına çeviren havai fişek gösterilerinin, aşırı yüksek sesli düğünlerin artık dayanılmaz hal aldığını, yaşanabilir bir kent için bu konularda belirli kuralların konmasını ve gerekli yaptırımların mutlaka uygulanması istediler” dedi.

Söyleşiden sonra soruları yanıtlayan Çiğdem Suyolcu’ya, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan tarafından EKODOSD’un teşekkür belgesi takdim edildi.