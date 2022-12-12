Son günlerde yağışlı havanın etkili olduğu Aydın’da vatandaşlar tarafından atılan atıklarla çöplüğe dönen Tabakhane Deresi’ni yüksek kesimlerden inen yağmur suyu temizlerken dere içerisinde kenarlarda kalan çöpleri gören vatandaşlar, "doğanın gücü insanlık ayıbını örtmeye yetmedi" yorumunda bulundu.

Aydın’da hafta sonu etkisini gösteren kuvvetli yağış, il merkezinin göbeğinden geçen ve kentin simgesi haline gelen Tabakhane Deresi’ndeki su seviyesini de yükseltti. Yaz aylarında yaşanan kuraklık ve kış aylarındaki yağış yetersizliği dolayısıyla neredeyse kuruma noktasına gelen Tabakhane Deresi son günlerdeki yağışlarla tekrar eski günlerine döndü. Yağmur suyu, duyarsız vatandaşlar tarafından dere yatağına atılan su ve meşrubat şişeleri, yiyecek ambalajları ve sigara paketi gibi birçok atıkla çöplüğe dönen Tabakhane Deresi’ni temizlese de derenin kenarlarında üst kesimlerde kalan çöpler kötü görüntü oluşturmaya devam ediyor.

Dere yatağının kenarlarında oluşan ve kent estetiğine zarar veren kötü görüntü gören bazı vatandaşlar ’doğanın gücü insanlık ayıbını örtmeye yetmedi’ yorumunda bulunuyor. Ahmet Karıncalıoğlu isimli vatandaş kirlilik hakkında konuşarak, "Kentin ortasından geçen Tabakhane Deresi Aydın’ın simge yerlerinden biri haline geldi. Maalesef duyarsız insanlar tarafından her zaman kirletiliyor. Defalarca kez temizlense de kısa zaman içerisinde yine çöplüğe dönüyor. Hafta sonu yağmurun yağması ile birlikte çöpler de suyun akıntısına kapılıp gitti ama kenarlarda beton kısımların üzerinde kalan çöpler halen daha duruyor. Doğanın gücü derenin dibindeki çöpleri temizlemeye yetse de diğer kısımlara yetmedi. Yağmur biraz daha yağar, derenin debisi biraz daha yükselirse onlar da gider ama dere kirletilmese her zaman temiz kalsa çok daha güzel olur" dedi.