Son Dakika
AK Partili Yılmaz: "Helalleşme söylemleri ve toplantıları, bu zihniyeti bu lekeden kurtarmayacaktır"
Doğalgaz borularındaki bakırları çalan şüpheli yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bina girişlerindeki doğalgaz borularının bakır kısımlarını çalan şüpheli polisin takibi ile yakalandı.
AYDIN 28.02.2022, 18:00
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bina girişlerindeki doğalgaz borularının bakır kısımlarını çalan şüpheli polisin takibi ile yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bina girişlerindeki doğalgaz borularında yer alan bakır çubukların çalınması olayı ile ilgili Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi E.A. yakalanırken, çaldığı malzemeler de ele geçirilirken, hırsızlık malzemelerini satın alan iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.