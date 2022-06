Dizginleri eline alan Başkan Erol’dan “Gelenbe” daveti

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, alternatif turizmin kapısını aralayan Gelenbe Mesire Alanı’na, dikkat çekmek için ilginç bir yöntem izledi. Küçük bir at çiftliğinin de bulunduğu mesire alanında ata binen ve dizginleri eline alan Başkan Erol, vatandaşları yayla turizminin yeni adreslerinden olmaya aday Gelenbe’ye davet etti.

