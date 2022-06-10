Diyanet’ten kız babalarına ve düğün yapacaklara uyarı

Türkiye’de düğünlerin en şatafatlı yapıldığı illerin başında gelen Aydın ve Muğla’da gelenek haline gelen fazla miktarda altın istenilmesi ve 3 gün 3 gece süren düğün törenlerinin evlilik yapacak gençlerin yuva kurmasını zorlaştırması nedeniyle Diyanet tarafından düğün yapacaklara uyarı niteliğinde hutbe okundu.

Özellikle anne babalara seslenilen hutbede “Geleceğimizi sağlam bir şekilde inşa etmek, dini ve ahlaki temelleri sağlam, sevgi ve merhamet dolu yuvalarla mümkündür. Bize düşen, ilahi bir emanet olarak ihsan edilen çocuklarımıza cennete layık bir yuva kurmanın gayretinde olmaktır. Bu yuvayı kurarken Allah Resûlü (s.a.s)’in ‘Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin’ hadis-i şerifini rehber edinmeliyiz” denildi.

Hutbede evlenip yuva kuracak gençlere ise “İstiklal ve İstikbalimizin Teminatı Sevgili Gençler. Geleceğimiz, umudumuz, en büyük imkan ve zenginliğimiz sizlersiniz. Göz aydınlığı bir yuva kurmanız en büyük neşemizdir. Huzur ve saadetiniz bizleri ziyadesiyle mutlu kılar. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) sizlere şöyle nasihat etmektedir: ‘Ey genç topluluğu! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur.’ Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak değerlerimizle örtüşen bir aile yuvası kurmanın gayretinde olun. Bu yuvayı hem kurarken hem de korurken sevgi ve saygıdan, ülfet ve muhabbetten, nezaket ve zarafetten asla ödün verme. Cenâb-ı Hakk’ın ‘Onlar sizin için birer elbise, sizde onlar için birer elbisesiniz’ buyruğu üzere aileni ilgi ve sevgiyle kuşat, her türlü kötülükten muhafaza et” tavsiyesinde bulunuldu.

“Ömrümüzde bir kez düğün yapıyoruz bahanesi ile sınırı aşmayın”

Düğünlerde aşırıyı kaçmaktan ve uygun olmayan kutlama ve davranışlardan kaçınılması istenilen hutbede “Ömürde bir kez düğün yapıyoruz” bahanesine sığınarak İslam’ın helal ve haram çizgisini sakın ha ihlal edilmemesi istendi.

Cuma hutbesinin devamında, “Rabbimizin biz kulları için bereket vesilesi kıldığı aile olmanın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Her zaman olduğu gibi düğünlerimizde de aklı uyuşturan alkolden, düğün sevincimizi hüzne çeviren silahla kutlama yapmaktan ve mahremiyet sınırlarını ihlalden kaçınalım. Anne-baba ve gençler olarak evliliklerde kolaylaştırıcı olalım. Nişanımız, nikahımız, düğünümüz sade ve mütevazı olsun. Taleplerimiz makul ölçüleri aşmasın. Huzur ve mutluluğu gösteriş ve şatafatta değil, hürmet ve samimiyette, sevgi ve saygıda, anlayış ve fedakârlıkta, hâsılı Rabbimizin rızasında arayalım” ifadelerine yer verildi.