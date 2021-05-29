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DİTAB Başkanı Karataş güven tazeledi

Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin (DİTAB) seçimlerinde mevcut başkan Sevinç Karataş güven tazeledi.

AYDIN 29.05.2021, 18:14
DİTAB Başkanı Karataş güven tazeledi

Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin (DİTAB) seçimlerinde mevcut başkan Sevinç Karataş güven tazeledi.

DİTAB binasında yapılan seçimlere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Birlik Başkanı Sevinç Karataş ile DİTAB meclis üyeleri ile turizmciler katıldı. Yapılan oylama neticesinde Sevinç Karataş yeniden birlik başkanı seçilerek güven tazeledi. Karataş, “Birlik meclisi tarafından sürdürdüğümüz görevimizi yine aynı şevk ve heyecanla devam ettireceğiz. Kentimizin turizmin altyapısına hizmet etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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