Direksiyon öğreticilerine ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürücü kurslarındaki usta öğreticilere ’En İyi Narkotik Polisi Anne’ konulu seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığınca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek, anne bilincini ve duyarlılığını artırmak amacıyla başlatılan ’En iyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı sürücü kurslarında direksiyon usta öğreticilerine yönelik seminer düzenlendi. Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Rehber Eğitmeni tarafından gerçekleştirildi. Seminerde, bağımlılık konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.