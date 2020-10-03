banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
ABD’den Vietnam’a kur soruşturması
ABD’den Vietnam’a kur soruşturması
Köln’de terör alarmı, trende bomba bulundu
Köln’de terör alarmı, trende bomba bulundu
Pandemi sürecinde odun ve kömür tüketimi arttı
Pandemi sürecinde odun ve kömür tüketimi arttı
110 çeşit turşu kurdu
110 çeşit turşu kurdu

Dini nikahlı eşini öldürmüştü, tutuklandı

DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ, TUTUKLANDI

AYDIN 03.10.2020, 18:52
3
Dini nikahlı eşini öldürmüştü, tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iddiaya göre dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 41 sokakta dün saat 13.45 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dini nikahlı olarak yaşadığı iddia edilen Dinçer Ö. ve Sinem Kaya bir süre sonra, Dinçer Ö.’nün eşine şiddet uygulamasından dolayı ayrı yaşamaya başladı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Dinçer Ö. iki çocuk annesi Sinem Kaya’yı bugün öğlen saatlerinde sokak üzerinde takip etmeye başladı. Dinçer Ö.’nün kendisini takip ettiğini gören Sinem Kaya sokak üzerinde bulunan kuaför dükkanına sığındı. Takibini sürdüren Dinçer Ö. kuaför dükkanına sığınan Sinem Kaya’yı yanında getirdiği silahla yedi el ateş ederek vurdu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Dinçer Ö.’yü hemen gözaltına aldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinem Kaya’ya olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Sinem Kaya olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Dinçer Ö. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dinçer Ö. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Göztepe 4 6
8. Kayserispor 4 6
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Tuzlaspor 4 8
3. Altay 4 7
4. Adana Demirspor 3 7
5. Ankara Keçiörengücü 4 7
6. Giresunspor 4 7
7. Altınordu 3 6
8. Samsunspor 3 5
9. Adanaspor 3 5
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Bursaspor 4 4
12. Bandırmaspor 4 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 4 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Leicester City 3 9
3. Liverpool 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Aston Villa 2 6
6. Arsenal 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Man City 2 3
13. M. United 2 3
14. Brighton 4 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 5 8
2. Getafe 3 7
3. Valencia 4 7
4. Real Madrid 3 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Atletico Madrid 3 5
11. Real Sociedad 4 5
12. Celta de Vigo 4 5
13. Eibar 5 4
14. Levante 3 3
15. Osasuna 3 3
16. Athletic Bilbao 3 3
17. Huesca 4 3
18. Elche 2 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1