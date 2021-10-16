Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ziyarete açılıyor

Yaşanan orman yangınlarının ardından Ağustos ayında ziyarete kapatılan Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 18 Ekim Pazartesi günü itibariyle ziyarete açılacak.

Geçtiğimiz aylarda çıkan orman yangınlarının ardından tedbir amaçlı ziyarete kapatılan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı yeniden ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor. 18 Ekim Pazartesi günü itibariyle ziyarete açılacağı belirtilen milli park için Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Milli Parkımız 18.10.2021 Pazartesinden itibaren ziyaretçi girişine açılacaktır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.