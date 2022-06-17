Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 24 saat korunuyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koruma ekipleri ve kolluk ekipleri tarafından 7 gün 24 saat korunurken, Milli Park genelinde olumsuzluklara yer verilmiyor.

Eşsiz doğal güzelliği ve canlı çeşitliliği ile her sene yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişinin geldiği Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda koruma ekipleri ve kolluk kuvvetleri 24 saat esasına göre korunuyor. Denizden ve havadan da da korunan Milli Park, kameralarla da izleniyor.

Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Parkımızda koruma ekiplerimiz ve kolluk ekiplerimiz 24 saat devriye ve koruma görevlerini yerine getirmektedirler. Denizden ve havadan da Sahil Güvenlik ekiplerimiz koruma ve gözetleme yapmaktadır. Yapmış olduğumuz çalışma programı ile Milli Parkımıza ait 3 koruma ekibi, sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerimiz Milli Parkın tamamında görev yapmaktadırlar. Alanda bulunan 120 adet anlık görüntü gönderen fotokapan ve kamera ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Tüm benliğimizle, devletimizin tüm imkanlarıyla Milli Parkımızı korumaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.