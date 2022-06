“Dijitale yenik düşen öğrenciler LGS’de daha çok zorlandı”

Türkiye’de eğitim alanındaki başarıları ile dikkat çeken Oktaylar Bilim Okulları’nın Kurucusu Hasan Can Oktaylar, hafta sonu gerçekleştirilen LGS (Liselere Giriş Sınavı)’nı analiz etti. Globalleşen dünyada dijital cihazlar ve internetin etkisi her geçen gün artarken, okumanın hatta anlayarak okumanın bu sınavda bir kez daha ortaya çıktığını belirten Hasan Can Oktaylar, gençlerin akıllı cihazlar yerine bizzat kitaplarla haşır neşir olmasını tavsiye etti.

Bir zamanlar gelişmişliğin ve modernliğin sembolü gibi görülen bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerin bilinçli kullanılmadığında artık hayatı ve eğitimi kolaylaştıran nesneler değil zaman kaybettiren ve bilgiden uzaklaştıran cihazlar olarak karşımıza çıkmaya başladığını ifade eden Eğitimci Hasan Can Oktaylar, “Maalesef ülkemizde dijital kullanımında ayarlarımız kaçtı. Artık gençlerimiz bir konuda araştırma veya bilgi sahibi olmak için değil zaman geçirmek için dijital cihazlardan ayrılmıyor. Hatta iş o kadar ileriye gitti ki ‘dijital bağımlılık’ gibi yeni bir hastalığımız ortaya çıktı” diyerek gençlerin dijital cihazların içerisinde kaybolup gitmesinin bir an önce önlenmesini tavsiye etti.

2022 Liselere Giriş Sınavı’na ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığını ve bunlardan sadece 130 bin öğrencinin nitelikli okullara kayıt yapma hakkını kazanacağını kaydeden Oktaylar Bilim Okulları’nın Kurucusu Hasan Can Oktaylar, “Sınavda başarıyı getiren iki temel beceri: 1- Anlayarak okuma, 2- Günlük yaşam senaryoları üzerinde problem çözme, olarak karşımıza çıktı. Yani kitap okuyan, okuduğunu anlayanlar ve hayatta karşılaştığı problemleri kendileri çözen öğrenciler bir adım öne çıkacak” dedi.

Oktaylar, hafta sonu yapılan sınava yönelik analiz açıklamasının devamında; “ Sorularda ölçülen özellikler: 1- Analitik düşünme (mantık-mahkeme, akıl yürütme) 2- İşlem yapma, yorumlama, kavram bilgisi, tablo-grafik okuma, ilişki belirleme. Derslerin ağırlıklı puanlama üzerindeki etkisi ise sırasıyla; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi oldu”