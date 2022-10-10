Didimspor Voleybol kulübü yeni dönem çalışmalarını sürdürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde bu sezon futbol branşından ayrılan ve voleybol takımı kuran Didimspor gelecek için iddialı Kulüp Başkanı Deniz Polat hedefi Sultanlar ligi olarak belirledi.

Didim Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalarına devam eden Didimspor Voleybol takımı çalışmalarını izleyen Kulüp Başkanı Deniz Polat, antrenman sonrası sporcularla ve teknik heyetle bir araya geldi. Antrenman sonrasında konuşan Polat yaptığı açıklamada; “Didim Spor Kulübü olarak, futbol branşında bu günlere kadar göstermiş olduğumuz gayretlerimiz, çalışmalarımız ve bu çabalarımız sonucu elde ettiğimiz başarılar herkesin malumudur. Didim Spor futbol takım olarak üst üste aldığımız şampiyonluklarla geldiğimiz noktadan, bayrağı Efeler 09 Spor Kulübü devralmış ve 3. lige yükselerek tüm Aydın halkının gururu olmuşlardır. Didim Spor kulübümüzün tüm branşları kapsayan bir kulüp olmasında da kaynaklı olarak, çok değerli insanların desteğiyle yeni bir oluşuma gittiğimizi ve farklı yaş kategorilerinde mücadele edecek kadın voleybol takımları kurduğumuzu Didimlilere daha önce duyurmuştuk. Bizi bu anlamda yüreklendiren bu projeyi gerçekleştireceğimiz ekibin profesyonelliği ve özverisi olmuştur. Hocamız Yücel Sevindi, tüm kariyeri boyunca en üst düzeyde hocalık yapmış ve milli takımlarda görev almıştır. Yine uzun yıllar Fenerbahçe Voleybol takımında oynamış ve halen aktif spor yaşantısına devam eden milli oyuncumuz Metin Toy, Metin Beyin sevgili eşi ve aktif spor yaşantısına devam eden Selin Toy ve aktif spor hayatına devam eden Melis Yurtsever de birlikte çalışacağız. Bu isimler voleybol camiasında çok büyük isimler olduğundan, bu ekiple çalışma imkanımız doğduğundan bu fırsatı kaçıramazdık” dedi.