Didimliler hafta sonu tiyatroya doydu

Didim Belediyesi tarafından hafta sonu boyunca düzenlenen tiyatro gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın girişimleri ile ilçede düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında üç tiyatro oyunu hafta sonu boyunca Didimlilerle buluştu. Ünlü yazar Aziz Er tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Doğan’ın yaptığı "Ayrılıktan Sonra" oyunu 5 Şubat Cumartesi akşamı Didimlilerin beğenisine sunuldu. Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren gösteriye onlarca vatandaş katıldı. Genç bir çiftin hikayesinin konu alındığı oyun büyük beğeni topladı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi sonrası Başkan Atabay’ın talimatıyla gerçekleştirilen eğlenceli ve öğretici tiyatro gösterileri bir kez daha Didimli çocuklarla buluştu. 5 Şubat Cumartesi günü Palto Sahne ekibi tarafından sahnelenen Patent Dedektifi oyununda çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Öğle saatlerinde iki seans şeklinde sahnelenen oyunları yüzlerce çocuk izledi.

6 Şubat Pazar günü İstanbul Mizah Tiyatrosu tarafından çocuklarla buluşturulan Mime Kids oyununda sahnelenen pandomim gösterisi ve sihir şovları 7’den 70’e tüm Didimlilerin ilgisini çekti. İki seans halinde gerçekleştirilen Mime Kids oyunu vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim’i sanatla buluşturmak için projelerinin devam edeceğini belirtti.