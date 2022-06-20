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Didimliler Babalar Günü’nü açık hava sineması ile kutladı
Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı’nda Babalar Günü nedeniyle düzenlenen film gösterimi vatandaşlardan beğeni topladı.
AYDIN 20.06.2022, 10:26
Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı’nda Babalar Günü nedeniyle düzenlenen film gösterimi vatandaşlardan beğeni topladı.
Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Didimliler ile buluşturmaya devam ediyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile, Babalar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı’nda film gösterimi gerçekleştirildi. Başrollerini Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun ve Berker Güven’in oluşturduğu ’Babam’ adlı film, Didimliler’e duygusal anlar yaşattı. Etkinliğe katılan binden fazla vatandaş, Didim Belediyesi tarafından dağıtılan mısır ve içeceklerin de alarak gecenin keyfini çıkardı. Etkinliğe katılan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, tüm vatandaşların Babalar Günü’nü kutladı.