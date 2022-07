Didimli Yağmur ölümünün birinci yılında dualarla anıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde geçen yıl komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, ölümün birinci yılında ailesi tarafından Kent Meydanı’nda düzenlenen hayrıyla anıldı.

Didim’de geçen yıl komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan’ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. İlçede ikamet eden Tayhan ailesi kızlarının ölümünün birinci yılı sebebiyle Kent Meydanı’nda hayır yemeği verdi, lokma hayrında bulundu.

Baba Mehmet ve anne Ayşe Tayhan aldıkları izinle Didim Kent Meydanı’nda kızları için hayır yemeği verdi. Yemeğe Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, Belediye meclis üyesi ve DAHOT Başkanı İlyas Aydur, Didim Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Esen, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP’li ilçe yöneticileri ile DAHOT üyeleri ile aile yakınları ve Didimliler katıldı. Hayır yemeğinin yanı sıra vatandaşlara lokma hayrında bulunuldu; okunan Kuran-ı Kerim sonrasında Yağmur Tayhan için dualar edildi.

Baban Mehmet Tayhan (44) kızlarının katledilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini ifade ederek “Bugün kızımız için hayır yemeği verdik. Lokma dağıttık. Didimliler bizi yalnız bırakmadı. Bu geçen bir yıl bizim için çok zor geçti. Genç yaşta kızımızı toprağa verdik. Anıları her zaman bizimle olacak. Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza ve Didimlilere teşekkür ediyorum” dedi.

Anne Ayşe Tayhan ise (39) ise kızını kaybettikten sonra kendisi hep eksik hissettiğini ifade ederek “ Cennetim, gül kokulum benim. Seni kucağıma aldığım ilk gün bu kadar çektiğin sancıya değdi mi bak bakalım demişti hemşire. O ilk annelik ilk bakışmamız o duygunun tarifi yoktu ki nasıl değmezdi. Rabbimin bana verdiği en güzel hediyemdin sen benim ve Rabbimin seni benden aldığı ilk gün dedim ki " Ey Allah’ım ömrümün sonuna kadar geçmeyecek bir acı verdin bana. Lütfen kızımla beni tekrar kavuşturduğun an bunca çekeceğimiz acıya yaşamak zorunda kaldığımız hayata değsin diye "dua ettim ve inanıyorum ki ahiret hayatımda senle kavuştuğumuzda her şeye değecek kızım. Bizim bir yanımız hep eksik, yarım kalacak. Sana sarılamamak öpüp koklayamamak sesini duyamamak öyle acı ki ama asla isyan etmiyorum. Sadece iyi ki Cehennem var diyorum ve asıl adalet orada diyorum. Meleğim cennet kokularıyla nur içinde uyu yavrum. Bunu bize yaşatan adi pislik asla cezasız kalmayacak. Hesabını her iki dünyada da soracağız yavrum” sözleriyle duygularını ifade etti.