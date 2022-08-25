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Didimli üreticilere zeytin sineği zararlısı uyarısı
Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin sineği zararlısında görülen artış sonrası üreticiler uyarıldı.
AYDIN 25.08.2022, 10:19
Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin sineği zararlısında görülen artış sonrası üreticiler uyarıldı.
Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha kontrollerine devam ederken, zeytin bahçelerinde yapılan incelemelerde zeytin sineği zararlısının artış gösterdiği tespit edildi. Müdürlükten yapılan uyarıda gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilerek, “ Zeytin entegre mücadelesinde yapılan tuzak kontrolleri sonucunda zeytin sineği popülasyonunda artış gözlemlenmiştir. Üreticlerimizin kendi bahçelerinde zararlı kontrollerini yaparak teknik talimatlar doğrultusunda mücadele yapmaları gerektiği duyurulur” denildi.
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