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Didimli miniklerden Başkan Atabay’a sürpriz ziyaret

Çeşitli okullarda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti. Minik öğrenciler, geleneği bozmayarak bir süre makam koltuğuna da oturdu.

AYDIN 22.04.2022, 21:40
Didimli miniklerden Başkan Atabay’a sürpriz ziyaret

Çeşitli okullarda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti. Minik öğrenciler, geleneği bozmayarak bir süre makam koltuğuna da oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın rüzgarı, Didim’de erken esmeye başladı. Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak olan bayram öncesi, Didim’de bulunan çeşitli okullarda eğitim gören öğrenciler Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti. Sürpriz ziyaretlerde birçok öğrenci, okul yönetimleri ve öğretmenler bulundu. Renkli görüntülere sahne olan ziyaretlerde Başkan Atabay miniklerle birebir ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler, Başkan Atabay’a kendisi için hazırladıkları hediyeleri verirken Başkan Atabay çocukların bayramını kutladı. Başkan Atabay, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde eğitim-öğretim hayatlarında kullanacakları materyallerin bulunduğu paketleri de çocuklara dağıttı.

Çocukların sorularına cevap vererek birebir ilgilenen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ardından koltuğunu bir süreliğine onlara devretti. Burada çocukların taleplerini dinleyen Başkan Atabay, kendileri için park ve oyun alanları oluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

Tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Atabay, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bugün sürpriz ziyaretçilerimiz oldu. Kendilerine sürprizlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, gerçekten bana enerji verdiler. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların bayram nedeniyle mutluluklarını gözlerinde görmek beni çok mutlu etti. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için Didim Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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