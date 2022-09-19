Didimli İngilizlerden Otizm derneğine anlamlı etkinlik

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan İngiliz yardımseverler, bir restoran işletmesinin desteği ile Didim Otizm Özel Yetenekli Çocuklar Derneği yararına etkinlik düzenlendi. Elde edilen gelir ise derneğe bağışlandı.

Didim’de yaşayan başta İngilizler olmak üzere yabancı uyruklu vatandaşlar anlamlı bir etkinliğe imza attı. İngiliz yardımseverlerin ve bir restoran işletmesinin desteği düzenlenen etkinlikte bir araya gelen misafirle, açık arttırma usulü ile eşya satışı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen satışta elde edilen gelir ise Didim Otizm Özel Yetenekli Çocuklar Derneği’ne bağışlandı. Dernek Başkanı Eda Demir’in de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Gerçekleştirilen program ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Eda Demir, gösterilen duyarlılıktan dolayı başta İngilizler olmak üzere yabancılara ve işyeri sahibine teşekkür ederek, elde edilen gelirin dernek yararına kullanılacağını ifade etti. Demir “Okulların başlaması ile birlikte özel gereksinimli öğrencilerimize kıyafet ve materyal desteğinde bulunmak amaçlı bu güzel yürekli insanlarla buluştuk. İnsanların genleri, toprakları, toplulukları, ritüelleri, inançları, düşünceleri ne kadar farklı olursa olsun iyilik bulaşıcıdır. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.