Didimli genç ressamın eserleri sanatseverler ile buluştu

Didimli Ressam Berna Güçlü’nün eserlerinin sergilendiği resim sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası’nda sanatseverler ile buluştu.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Didimli genç Ressam Berna Güçlü’nün dünya sanat tarihine ismini altın harflerle yazdırmış ressamların eserlerini röprodüksiyon ederek oluşturduğu kişisel resim sergisi, Didim Belediyesi Altınkum Ek Hizmet Binası’nda açıldı. Serginin açılışını İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener gerçekleştirdi.

Onlarca eserin sanatseverler ile buluştuğu resim sergisini gezen vatandaşlar, Güçlü’yü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Berna Güçlü Kişisel Röprodüksiyon Sergisi, 17 Ağustos Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.