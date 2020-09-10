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Didimli gazilerden Başkan Atabay’a destek

DİDİMLİ GAZİLERDEN BAŞKAN ATABAY’A DESTEK

AYDIN 10.09.2020, 18:03
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Didimli gazilerden Başkan Atabay’a destek

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Şubesi Başkanı İlker Türkol ve dernek yönetimi Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay hakkında kamuoyunda çıkan iddialar karşısında Didimliler sessiz kalmıyor. Atabay’a yönelik iddialara Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Şubesi’ de tepki gösterdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Şubesi Başkanı İlker Türkol ve yönetimi, yapılan iftira ve karalama kampanyalarına sessiz kalmamak ve Atabay’a destek vermek amacıyla Didim Belediyesi’ne gelerek Başkan Atabay’ı makamında ziyaret etti.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’a yapılan çirkin saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Şubesi Başkanı İlker Türkol, “Didimli vatandaşların hakkını korumaya çalışan, bu uğurda ahlaksız ve mesnetsiz iftiralarla karşı karşıya kalan Didim Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay’ın sonuna kadar yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Gazilere destek ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Vatan için canlarını ortaya koyarak savaşan ve ülkemize sahip çıkan gazilerimizin desteği benim için çok önemli, bende Didim halkının hakkını korumak için rantçılarla, kendilerini kanunlardan üstün gören “illegal yapılanmalarla” savaşıyorum. Hayatını kolay yoldan kazanmaya ve iftira atmak üzerine kuran bu şahıslarla savaşım devam edecektir

Didim halkının hakkını gasp etmeye çalışan kişiler tarafından defalarca tehdit ve şantaja uğradım, şimdilerde de atılan iftiralarla çamur at izi kalsın politikası izleniyor. Bizim Didim halkından saklayacak ve gizleyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Didim’i kendi çıkarlarına göre rant merkezine dönüştürmeye çalışanlarla, hukuk çerçevesinde mücadelem sonuna kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.

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