Didimli fırıncılara hijyen eğitimi verilecek

Aydın’ın ilçesinde faaliyet gösteren fırıncı esnafına kişisel hijyen ve işyeri hijyeni konularında eğitim verilecek.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren fırıncı, unlu mamul üreticisi ve ekmek fabrikası çalışanlarına hijyen konusunda eğitim verilmesi planlanırken, bu çerçevede Aydın’ın Didim ilçesinde hijyen eğitimi verilecek. Fırıncı, unlu mamul üreticisi ve ekmek fabrikası çalışanlarına yönelik gerçekleştirilecek olan eğitimlerde kişisel ve işyeri hijyeni konularında eğitim verilecek.

Gıda maddesi üretimi yapan esnafların gıda tebliğ ve yönetmeliklerine uygun üretim yapması çerçevesinde işyerlerinde denetimler de aralıksız devam ederken, organize edilen eğitimin esnaflar için faydalı olması bekleniyor. Eğitim sonunda fırıncı esnaflarına hijyen belgesi alabilmeleri için eğitimle ilgili sınav da yapılacağı öğrenildi.

10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 15.00’te yapılması planlanan eğitimlerle ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda ise “İlçemizde bulunan fırın işletmelerine önemle duyurulur. Ekmek üretim, dağıtım ve satış işlerinde çalışan ve bugüne kadar eğitim almamış veya eğitimin geçerliliği sona ermiş personel için Hijyen Eğitimi verilecektir” ifadeleri yer aldı.