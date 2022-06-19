Didimli çocuklar karne şenliğinde doyasıya eğlendi

Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan öğrencilere yönelik düzenlenen karne şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

İlk ve ortaokullar ile liselerin yaz tatiline girmesi ile birlikte karnelerini alan Didimli çocukların karne hediyesi Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’dan geldi. Didim Belediyesi tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Kent Meydanı’nda düzenlenen karne şenliğine yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklar şenlik çerçevesinde düzenlenen; spor, balon, çamur, keçe, seramik ve dans atölyelerinde yeteneklerini sergilerken oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Şenliğin ilk gününde sahne alan Altan Show’da çocuklar kahkahalara boğuldu.

Didim Belediyesi, şenliğin ikinci gününde Didimli çocukları muhteşem bir tiyatro gösterisi ile buluşturdu. Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde sergilenen ’Şirin Baba ve Kelebek Avcısı’ isimli tiyatroda çocuklar keyifli anlar yaşadı. Şenlik boyunca çocuklara Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu da eşlik etti.